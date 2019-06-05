У китайських корів виявили вірус ящура



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Через вірус у КНР знищили вже близько 300 тварин

У КНР в районі Синьцзяну зафіксували й підтвердили наявність вірусу ящура типу О. Такий висновок зробило Міністерство сільського господарства КНР, повідомляє агентство Сіньхуа.

Згідно доповіді Китайського центру здоров'я тварин та епідеміології, хворобу виявили у дев'яти із 286 корів, які були привезені з інших регіонів країни.

Внаслідок перевірки місцева влада знищила 286 голів худоби та провела роботи по дезинфікації місця утримання відповідно до вимог профілактики та контролю.

Вірус ящуру - гостра, висококонтагіозна хвороба тварин. Вона проявляється лихоманкою, везикулярним враженням ротової порожнини, а у молодих тварин враженням міокарда та скелетних м’язів.

На ящур може хворіти й людина. Люди заражаються при споживанні знезараженного молока від хворих тварин.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні кількість хворих на кір наближається до минулорічної.

З початку року на кір захворіли 52 тисячі українців, минулого року ця цифра становила 54,5 тис. осіб.