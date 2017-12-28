Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт в Кабулі

Внаслідок вибуху біля офісу інформагентства AVA у Кабулі загинула 41 людина

Бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за теракт у столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє місцеве агентство Pajhwok. Зазначається, що внаслідок вибуху біля офісу інформагентства AVA, де також розташований соціально-культурний центр, загинула 41 людина, зокрема журналіст. У



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Наслідки вибуху в Кабулі

Внаслідок вибуху біля офісу інформагентства AVA у Кабулі загинула 41 людина

Бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за теракт у столиці Афганістану Кабулі.

Про це повідомляє місцеве агентство Pajhwok.

Зазначається, що внаслідок вибуху біля офісу інформагентства AVA, де також розташований соціально-культурний центр, загинула 41 людина, зокрема журналіст.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 89 осіб дістали поранення. За словами посадовців, п'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, два вибухи поблизу мечеті та медіацентру у столиці Афганістану Кабулі сталися в четвер, 28 грудня.

Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них як правило беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.