У Кабулі сталися два вибухи, щонайменше 40 загиблих

Посадовці припускають, що ціллю нападу у Кабулі могла бути місцева інформаційна агенція

Щонайменше 40 осіб загинули внаслідок двох вибухів поблизу мечеті та медіацентру у столиці Афганістану Кабулі в четвер, 28 грудня. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни. Ще приблизно 30 осіб дістали поранення. «Було два вибухи. Ми досі не знаємо, що було ціллю атаки, але



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Фото: AFJC / Twitter Наслідки вибуху в Кабулі

Посадовці припускають, що ціллю нападу у Кабулі могла бути місцева інформаційна агенція

Щонайменше 40 осіб загинули внаслідок двох вибухів поблизу мечеті та медіацентру у столиці Афганістану Кабулі в четвер, 28 грудня. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни. Ще приблизно 30 осіб дістали поранення.

«Було два вибухи. Ми досі не знаємо, що було ціллю атаки, але інформагенція «Голос Афганістану» в зоні атаки», - заявив речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш, якого цитує інформагенція AFP.

Журналісти AFP також повідомляють, що чули на місці події третій вибух. Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за інцидент.

Нагадаємо, що цього тижня на одній з центральних площ у Кабулі стався інший теракт, внаслідок якого загинуло кілька осіб. Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них як правило беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.

Джерело: Deutsche Welle