У Коста-Риці виявили рекордну партію кокаїну
Понад 5 тонн кокаїну планували нелегально доправити до Нідерландів
У Коста-Риці правоохоронці затримали рекордну для країни партію наркотиків.
Про це повідомляє Міністерство громадської безпеки країни в Twitter.
Понад 5 тонн кокаїну планували нелегально доправити до Нідерландів.
Наркотики виявили у вантажному контейнері, де мали перевозити декоративні квіти, у порту Лимон. Вантаж планували відправити до Роттердама.
¡#PCDCR realiza el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica! pic.twitter.com/L6gCe7VLLB— Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020
Más de 5 toneladas de cocaína arrebatadas por #PCDCR al narcotráfico, este se convirtió en el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica. Cargamento fue detectado en contenedor en #Moín de #Limón, tenía plantas ornamentales de carga lícita con destino a Holanda. pic.twitter.com/agmOvDo3DH— Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020
За словами міністра громадської безпеки країни Майкла Сото, це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли в Коста-Риці.