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    У Коста-Риці виявили рекордну партію кокаїну

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    У Коста-Риці виявили рекордну партію кокаїну

    Понад 5 тонн кокаїну планували нелегально доправити до Нідерландів

    У Коста-Риці правоохоронці затримали рекордну для країни партію наркотиків.

    Про це повідомляє Міністерство громадської безпеки країни в Twitter.

    Понад 5 тонн кокаїну планували нелегально доправити до Нідерландів.

    Наркотики виявили у вантажному контейнері, де мали перевозити декоративні квіти, у порту Лимон. Вантаж планували відправити до Роттердама.

    За словами міністра громадської безпеки країни Майкла Сото, це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли в Коста-Риці.

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