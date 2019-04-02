У кожного п’ятого росіянина немає доступу до централізованої каналізації



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Серед багатодітних сімей у Росії 40,9% не підключені до системи каналізації

У Росії більше 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а у 5,8% населення система каналізації відсутня.

Про це свідчать статистичні дані, які представлені в рамках комплексного спостереження умов життя населення Росстату за 2018 рік.

Дослідження проводилося з 15 по 29 вересня минулого року в усіх регіонах Росії з охопленням 60 тис. домогосподарств на основі особистого опитування. Підсумки дослідження опубліковані 1 квітня.

Зазначається, що централізована каналізація відсутня у 66,5% росіян, які проживають в сільській місцевості. У тому числі 48,1% сімей в селах користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі.

У містах, де росіяни в основному проживають в багатоквартирних будинках, ситуація краща: тільки 9% городян повідомили, що не мають доступу до каналізації.

Серед багатодітних сімей (з трьома і більше дітьми) 40,9% не підключені до системи каналізації: 29,7% використовують вигрібні ями, у 11,2% відсутня каналізація. Це найвища частка відсутності доступу до центральної каналізації серед усіх соціальних груп домогосподарств (молоді сім'ї, сім'ї з пенсіонерами і т.д.) в дослідженні Росстату.

Повідомляється, що ситуація трохи поліпшилася порівняно з попереднім таким дослідженням Росстату, яке проводилося двома роками раніше. Згідно з результатами комплексного спостереження умов життя за 2016 рік, каналізація була відсутня у 23,6% населення. Тоді 16,5% повідомили, що користуються вигрібними ямами, а 7,1% респондентів вказали, що системи каналізації не мають.

Раніше повідомлялося, що в центрі Сімферополя біля будівлі «уряду» окупованого росіянами Криму відбувся одиночний пікет жителя Ялти, колишнього військового внутрішніх військ СРСР Олексія Яковлєва, який оголосив голодування через маленьку пенсію та корупцію в кримському «Пенсійному фонді».

Джерело: РБК