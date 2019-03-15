Життя в окупації. Кримський військовий пенсіонер обіцяє вчинити самогубство через маленьку пенсію



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Олексій Яковлєв буде щодня виходити до чиновників і «публічно голодувати»

Пенсіонер вимагає перерахунку пенсії, яка наразі становить 1700 рублів (близько 694 грн)

У центрі Сімферополя біля будівлі «уряду» окупованого росіянами Криму напередодні відбувся одиночний пікет жителя Ялти, колишнього військового внутрішніх військ СРСР Олексія Яковлєва, який оголосив голодування через маленьку пенсію та корупцію в «Пенсійному фонді» окупованого Криму.

Яковлєв вийшов на пікет з плакатом, на якому написано, що його «доведуть до самогубства» і що він «незаконно позбавлений пенсії». У цьому протестуючий звинувачує російського «главу» анексованого Криму Сергія Аксьонова і так звану прокуратуру захопленого півострова. Пікетник заявив, що якби на чолі Криму був кримський комуніст Леонід Грач, то «цього б не було».

Пенсіонер стверджує, що буде щодня виходити до чиновників і «публічно голодувати». Раніше він вийшов на одиночний пікет біля будівлі «прокуратури» окупованого Криму в Сімферополі.

Як повідомив місцевий активіст Олег Кочерів, пенсіонера запросили до будівлі «уряду» анексованого Криму, де йому запропонували написати заяву і повідомили про створення якоїсь «робочої групи» щодо його питання.

Пенсіонер вимагає перерахунку пенсії, яка наразі становить 1700 рублів (близько 694 грн).

Олексій Яковлєв є колишнім працівником санаторію «Росія» в окупованій Ялті. До цього був на військовій службі у внутрішніх військах СРСР.

Зазначимо, що сьогодні о 16:00 за Києвом відбудеться спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму.

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