  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кременчуці невідомі обстріляли автомобіль

    • Розсилка
    У Кременчуці невідомі обстріляли автомобіль
    Фото: прес-служба поліція Полтавської області

    Напад стався вночі 23 листопада поблизу одного із магазинів

    У Кременчуці зловмисники на автомобілі обстріляли автомобіль Daewoo, в салоні якого перебували водій та пасажир.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

    Напад стався близько третьої години ночі 23 листопада поблизу одного із магазинів у Крюківському районі.

    За словами власника автомобіля Daewoo, невідомі на автомобілі Skoda відкрили вогонь по його авто та пошкодили транспортний засіб. Чоловік та його товариш у цей час перебували в салоні машини.

    Після скоєного зловмисники зникли з місця інциденту у невідомому напрямку.

    У ході оперативних заходів поліцейські затримали транспортний засіб в селі Чечелево Кременчуцького району.

    «Двох 33-річних чоловіків, які, ймовірно, причетні до скоєного, затримали. На місці події вилучено зброю, що могла застосовуватися під час скоєного. Один із фігурантів раніше вже мав проблеми з законом», - повідомив керівник кременчуцької поліції Сергій Терела.

    За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

    Вирішується питання про затримання зловмисників в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що у Кременчуці на Полтавщині стався вибух балону в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік.

    Читайте також
    кримінал водій напад злочинність автомобіль Полтавщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ