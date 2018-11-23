У Кременчуці невідомі обстріляли автомобіль



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Фото: прес-служба поліція Полтавської області

Напад стався вночі 23 листопада поблизу одного із магазинів

У Кременчуці зловмисники на автомобілі обстріляли автомобіль Daewoo, в салоні якого перебували водій та пасажир.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Напад стався близько третьої години ночі 23 листопада поблизу одного із магазинів у Крюківському районі.

За словами власника автомобіля Daewoo, невідомі на автомобілі Skoda відкрили вогонь по його авто та пошкодили транспортний засіб. Чоловік та його товариш у цей час перебували в салоні машини.

Після скоєного зловмисники зникли з місця інциденту у невідомому напрямку.

У ході оперативних заходів поліцейські затримали транспортний засіб в селі Чечелево Кременчуцького району.

«Двох 33-річних чоловіків, які, ймовірно, причетні до скоєного, затримали. На місці події вилучено зброю, що могла застосовуватися під час скоєного. Один із фігурантів раніше вже мав проблеми з законом», - повідомив керівник кременчуцької поліції Сергій Терела.

За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Вирішується питання про затримання зловмисників в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці на Полтавщині стався вибух балону в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік.