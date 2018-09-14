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    У Кременчуці вибухнув автомобіль, постраждалий помер в реанімації

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    У Кременчуці вибухнув автомобіль, постраждалий помер в реанімації

    На місці події працюють експерти-вибухотехніки

    У Кременчуці на Полтавщині стався вибух балону в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Кременчуцького відділу поліції.

    Вибух прогримів близько 6:20 у п’ятницю, 14 вересня.

    «Чоловік 1963 року народження, працівник управляючої компанії, прийшов на роботу. За попередньою інформацією, він відкривав автомобіль, і прогримів вибух», - заявили в поліції.

    Постраждалого у важкому стані госпіталізували в лікарню. Через дві години чоловік помер у реанімації.

    На місці події працюють експерти-вибухотехніки. Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

    Нагадаємо, раніше у Харкові в автомобілі, в якому перебував генеральний директор місцевої фармацевтичної фабрики «Здоров’я» Олександр Доровський та двоє його охоронців, стався вибух.

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