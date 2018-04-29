У Кременчуці побили соратника Саакашвілі: поліція порушила справу

Члена партії Саакашвілі «Рух нових сил» госпіталізували з тілесними ушкодженнями

У Кременчуці побили 52-річного місцевого, який є членом партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил». Про це повідомляє прес-служба партії «Рух нових сил» та відділ комунікації поліції Полтавської області. За свідченнями потерпілого Олега Філіпаса, троє чоловіків увірвалися до його будинку, завдали



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Фото: Facebook Рух нових сил Потерпілий член партії РНС Олег Філіпас отримує медичну допомогу у Кременчуці

Члена партії Саакашвілі «Рух нових сил» госпіталізували з тілесними ушкодженнями

У Кременчуці побили 52-річного місцевого, який є членом партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».

Про це повідомляє прес-служба партії «Рух нових сил» та відділ комунікації поліції Полтавської області.

За свідченнями потерпілого Олега Філіпаса, троє чоловіків увірвалися до його будинку, завдали численних ударів, а потім зникли у невідомому напрямку.

Поліція зазначає, що Філіпаса госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Поліція порушила справу за двома статтями Кримінального кодексу: «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» та «Порушення недоторканності житла».

Як повідомляється на сторінці політичної партії, сам Філіпас пов’язує напад зі своєї політичною діяльністю, адже «саме він організовував віче за імпічмент Президенту Петру Порошенку у своєму місті».

Нагадаємо, 21 жовтня 2017 року громадяни Грузії Давід Макішвілі, Міхеіл Абзіанідзе та Георгій Рубашвілі були депортовані Державною міграційною службою України в Тбілісі.