У Кремлі відмовились показати указ Путіна про звільнення Ільмі Умерова

Я до сих пір не знаю, на якій підставі мене «звільнили» - Умеров

Адміністрація президента Росії відмовилася надати кримському адвокату Едему Семедляєву інформацію про те, на підставі якого указу вивезли з Криму засудженого на півострові заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Про це 4 грудня в «Фейсбуці» повідомив Ільмі Умеров, який опублікував копію документа. За його



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я до сих пір не знаю, на якій підставі мене «звільнили» - Умеров

Адміністрація президента Росії відмовилася надати кримському адвокату Едему Семедляєву інформацію про те, на підставі якого указу вивезли з Криму засудженого на півострові заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це 4 грудня в «Фейсбуці» повідомив Ільмі Умеров, який опублікував копію документа. За його словами, відповідь на запит Семедляєва була отримана в п'ятницю, 1 грудня.

«На жаль, нічого не прояснилося. Я до сих пір не знаю, на якій підставі мене «звільнили», або «пробачили», або «реабілітували», або «обміняли», або «помилували» ... Чи є взагалі цей «указ», може, зовсім немає, а я числюся «в бігах»? А якщо він все ж є, чому мене з ним не ознайомили? », - зазначив Умеров.

В середині листопада 2017 кримський адвокат Едем Семедляєв, з метою захисту прав та інтересів свого підзахисного, направив запит з проханням роз'яснити, на підставі якого указу вивезли з Криму засудженого раніше на півострові заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Умеров був засуджений в Криму до двох років колонії-поселення, йому також заборонили два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Умерова, а також засудженого в Криму одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза російські власті звільнили і передали Туреччині 25 жовтня. Пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Також читайте інтерв’ю «Главкома»: Ільмі Умеров: ФСБ переконувала мене, що Джемілєв і Чубаров розкошують у Києві, а я житиму у камері