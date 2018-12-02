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    Політика

    Порошенко дорікнув Європі фліртом із Путіним

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    Порошенко:&nbsp;Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни - Порошенко дорікнув Європі фліртом із Путіним
    Порошенко: Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни

    Якщо європейські політики не перестануть фліртувати та танцювати з Путіним, то ніхто не повинен виключати збільшення російської загрози, заявив президент

    Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

    «Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ. Якщо деякі політики не перестануть фліртувати та танцювати з Путіним, то ніхто не повинен виключати загрозу, що масштаби російської агресії зростатимуть», - сказав Порошенко.

    Він додав, що останній інцидент у Керченській протоці доводить, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

    Порошенко також зазначив, що припинення чи продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка розпочала війну проти нашої держави. Україна захищає свій суверенітет, територіальну цілісність та незалежність у боротьбі з окупантом.

    «Все залежить від Росії - країни, яка веде гібридну війну проти України. Наша країна ніколи не провокувала жодної військової ескалації. Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни. Це не Україна вкрала частину суверенної території іншої держави, а Росія. Ніколи не слід забувати, що російські регулярні війська вже знаходяться на українській землі. Вони порушили нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і Донбас. Вони продовжують вбивати українців», - підкреслив Порошенко.

    Президент наголосив, що саме в Україні зараз вирішується майбутнє вільного світу.

    «На відміну від російської провокаційної поведінки та підбурювання до ще більш драматичних подій, Україна завжди виступала за політико-дипломатичні засоби врегулювання конфлікту», - відзначив Порошенко.

    Президент нагадав, що вимоги України обговорюються вже тривалий час, і всі вони добре відомі.

    «Ось уже декілька років ми разом з Німеччиною та Францією у Нормандському форматі наполягаємо на тому, щоб Росія забезпечила безпеку. Вона повинна виконати Мінські угоди. Вона повинна забезпечити стабільний режим припинення вогню. Вона повинна вивести свої війська та військові засоби з території України. Вона повинна дозволити миротворцям ООН увійти на окуповану територію, включаючи контроль за кордоном. Вона також повинна забезпечити прогрес у звільненні українських затриманих, незаконно утримуваних на окупованих територіях, та українських політичних в'язнів у Росії», - наголосив Порошенко.

    Він підкреслив, що замість того, щоб задовольнити законні вимоги, Росія вирішила посилити напругу.

    «Напад російських військ на кораблі українського флоту в Керченській протоці та їх захоплення були провокаційними та цинічними», - підкреслив він.

    За словами глави держави, нинішня атака була агресією проти України і статус наших моряків підпадає під закон війни.

    «Фактично, вони є військовополоненими і Російська Федерація повинна виконувати всі зобов'язання, що випливають з положень про міжнародну війну, а саме Женевських конвенцій 1949 року. Росія повинна їх усіх звільнити і негайно повернути українські судна або зіткнутися з новою хвилею міжнародного засудження та санкцій», - сказав президент.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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