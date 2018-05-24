Путінський міст туристів не додав: опубліковано фото пляжів Криму

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Пляжі окупованого Криму досі порожні

Через тиждень після відкриття Кримського мосту, що з'єднав окупований півострів з РФ, ситуація з туристами на курортах не змінилася. Кримські пляжі досі порожні.

Про це свідчать записи з онлайн-камер.

На відео помітно, що пляжі в окупованій Алушті залишаються порожніми. Туристів практично немає. Не помітно також і руху автомобілів або активної торгівлі.

Не краща ситуація з туристами і в окупованому Судаку. На пляжі помітно лише близько десяти осіб. Таку кількість відпочивальників не порівняти з доокупаційними часами.

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

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