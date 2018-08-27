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    У Кривому Розі автівка збила на смерть дитину: оголошено план «Перехоплення»

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    Поліція на місці ДТП - У Кривому Розі автівка збила на смерть дитину: оголошено план «Перехоплення»
    Фото: «Перший Криворізький»
    Поліція на місці ДТП

    Правоохоронці шукають ВАЗ-21099 темно-синього кольору

    Поліція Кривого Рогу розшукує автомобіль ВАЗ-21099, водій якого у неділю близько 18 години збив дитину.

    Про це повідомляє місцеве видання «Перший Криворізький».

    Зазначається, що дівчинка п’яти років в результаті ДТП не вижила. Це сталося в Покровському районі Кривого Рогу - на вулиці Світальський.

    «Зараз в місті оголошено план «Перехоплення». Копи шукають ВАЗ-21099 темно-синього кольору. Якщо ви бачили схожу машину близько 18:20 - 18:40 і у вас є відео - зверніться в поліцію», - закликає ЗМІ.

    Нагадаємо, троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули.

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