У Кривому Розі автівка збила на смерть дитину: оголошено план «Перехоплення»



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Фото: «Перший Криворізький» Поліція на місці ДТП

Правоохоронці шукають ВАЗ-21099 темно-синього кольору

Поліція Кривого Рогу розшукує автомобіль ВАЗ-21099, водій якого у неділю близько 18 години збив дитину.

Про це повідомляє місцеве видання «Перший Криворізький».

Зазначається, що дівчинка п’яти років в результаті ДТП не вижила. Це сталося в Покровському районі Кривого Рогу - на вулиці Світальський.

«Зараз в місті оголошено план «Перехоплення». Копи шукають ВАЗ-21099 темно-синього кольору. Якщо ви бачили схожу машину близько 18:20 - 18:40 і у вас є відео - зверніться в поліцію», - закликає ЗМІ.

Нагадаємо, троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули.