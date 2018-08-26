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    Події в Україні

    Троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули

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    ДТП на Рівненщині - Троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули
    ДТП на Рівненщині

    Один підліток перебуває у реанімації

    На Рівненщині потрапив у дорожньо-транспортну пригоду мотоцикл із трьома підлітками, двоє загинули. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Подія трапилася 26 серпня. Так, о пів на дев’яту ранку до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі між селами Глинне та Познань трапилася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Один чоловік без ознак життя, ще двоє потребують медичної допомоги.

    За попередньою інформацією, 16-річний водій мотоцикла не впорався із керуванням, допустив з’їзд за узбіччя в меліоративну канаву, де зіткнувся із деревом. Травмованих молодиків помітив житель Рокитнівщини, який проїжджав повз, та повідомив медиків і поліцейських.

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    Троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули
    Троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули
    Троє підлітків на мотоциклі потрапили у ДТП на Рівненщині: двоє загинули

    Внаслідок ДТП водій загинув на місці, 17-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Ще один підліток перебуває у реанімації. Усі троє юнаків жителі села Глинне Рокитнівського району.

    На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

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