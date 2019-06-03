  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині чоловік впав з атракціону і отримав смертельні травми

    • Розсилка
    На Одещині чоловік впав з атракціону і отримав смертельні травми

    Попередньо встановлено, що власник атракціону встановив його без дозвільних документів

    Поліція проводить розслідування за фактом загибелі чоловіка під час катання на атракціоні в Білгороді-Дністровському.

    Трагедія сталася 2 червня в Білгород-Дністровському, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «Під час руху атракціону, розташованого неподалік від фортеці, обірвався механізм фіксації та страхування відвідувача. 41-річний чоловік, який знаходився в кріслі, впав на землю, отримавши при цьому удар деталями обладнання.  Від  тілесних ушкоджень у вигляді відкритої травми голови він помер на місці», - заявили  в поліції.

    Попередньо встановлено, що власник атракціону - 41-річний житель Чернівців, встановив його без дозвільних документів, не погодивши з органом місцевого самоврядування, не пройшовши навчання та перевірку знань з питань охорони праці та не забезпечивши безпеку відвідувачів.

    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

    Власнику атракціону повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Читайте також
    трагедія кримінал Одещина розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ