У Кривому Розі патрульний збив пішохода, який перебігав дорогу

Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна

У Кривому Розі на вулиці Балхашській автомобіль патрульної служби поліції збив пішохода, який намагався перебігти дорогу на заборонний сигнал світлофора. Про це повідомляє місцеве видання 1kr.ua. Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна. Йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом інциденту буде



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Фото: 1kr.ua ДТП у Кривому Розі

Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна

У Кривому Розі на вулиці Балхашській автомобіль патрульної служби поліції збив пішохода, який намагався перебігти дорогу на заборонний сигнал світлофора.

Про це повідомляє місцеве видання 1kr.ua.

Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна. Йому надали необхідну медичну допомогу.

За фактом інциденту буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».

Внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих були доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні померли троє постраждалих.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водієві автомобіля «Мазда», якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 13 червня) без права внесення застави.