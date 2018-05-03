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    У Кривому Розі патрульний збив пішохода, який перебігав дорогу

    Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна
    У Кривому Розі на вулиці Балхашській автомобіль патрульної служби поліції збив пішохода, який намагався перебігти дорогу на заборонний сигнал світлофора. Про це повідомляє місцеве видання 1kr.ua. Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна. Йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом інциденту буде
    • Сьогодні, 21:58
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    ДТП у Кривому Розі
    Фото: 1kr.ua
    ДТП у Кривому Розі

    Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна

    У Кривому Розі на вулиці Балхашській автомобіль патрульної служби поліції збив пішохода, який намагався перебігти дорогу на заборонний сигнал світлофора.

    Про це повідомляє місцеве видання 1kr.ua.

    Внаслідок аварії пішохід дістав травми - у нього розбито ніс, удари і садна. Йому надали необхідну медичну допомогу.

    За фактом інциденту буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

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    Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».

    Внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих були доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні померли троє постраждалих.

    За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Водієві автомобіля «Мазда», якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 13 червня) без права внесення застави.

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