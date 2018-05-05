У Кривому Розі помер водій, підозрюваний у причетності до жахливого ДТП

Внаслідок ДТП у Кривому Розі, яка сталася 17 квітня загинули дев’ятеро людей

У Кривому Розі 5 травня помер водій легковика Mazda, підозрюваний в скоєнні ДТП, унаслідок якої загинули 11 людей. Інформацію про це підтвердили в Криворізькій поліції, пише «Радіо Свобода». Поліція не уточнює, де саме помер підозрюваний: у слідчому ізоляторі чи в лікарні. Не повідомляють поки що і причин смерті. 2



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Фото: УНІАН Жахлива ДТП у Кривому Розі

Внаслідок ДТП у Кривому Розі, яка сталася 17 квітня загинули дев’ятеро людей

У Кривому Розі 5 травня помер водій легковика Mazda, підозрюваний в скоєнні ДТП, унаслідок якої загинули 11 людей. Інформацію про це підтвердили в Криворізькій поліції, пише «Радіо Свобода».

Поліція не уточнює, де саме помер підозрюваний: у слідчому ізоляторі чи в лікарні. Не повідомляють поки що і причин смерті.

2 травня мешканця Кривого Рогу Олександра Волкова, якого слідство вважає винним в порушенні ПДР, що призвело до загибелі 11 пасажирів маршрутки, перевели до слідчого ізолятора.

Проти ночі 29 квітня зросла кількість жертв ДТП, що сталася 17 квітня, помер ще один пасажир маршрутки. Раніше у лікарні помер 58-річний чоловік, що постраждав унаслідок ДТП, що сталася 17 квітня.

Як повідомляв «Главком», у Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників. За офіційними даними, внаслідок зіткнення загинули восьмеро людей, ще 15 дістали поранення та отримали травми. Згодом стало відомо про дев'ятого загиблого внаслідок ДТП у Кривому Розі: постраждалий чоловік помер у лікарні.

18 квітня водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників смертельної аварії у Кривому Розі 17 квітня, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Чоловіка затримали одразу після ДТП, але вранці 18 квітня через погіршення стану здоров'я його перевели до однієї з лікарень Кривого Рогу, де він перебував до останнього часу під конвоєм.

Більшість постраждалих та загиблих унаслідок ДТП — працівники заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

20 квітня суд у Дніпрі вирішив взяти під варту водія Mazda.