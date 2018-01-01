У Кривому Розі викрадачі вбили заручника, не дочекавшись 100 тис. викупу

Хлопця викрали місяць тому, але через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі вбили юнака

У Кривому Розі поліція затримала трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 20-річного чоловіка. Про це повідомив у Facebook начальник Нацполіції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. За його словами, хлопця викрали місяць тому і вимагали від його матері викуп у 100 тисяч гривень. Через три тижні, не дочекавшись грошей,



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Ймовірно, будинок, де відбулося затримання

Хлопця викрали місяць тому, але через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі вбили юнака

У Кривому Розі поліція затримала трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 20-річного чоловіка.

Про це повідомив у Facebook начальник Нацполіції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря.

За його словами, хлопця викрали місяць тому і вимагали від його матері викуп у 100 тисяч гривень. Через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі його вбили.

У злочині підозрюється чоловік, який раніше відбував термін за шахрайство. Ще двоє осіб підозрюються у співучасті. За даними поліції, організатор заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі, щоб забезпечити алібі в момент викрадення.

«Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели більше 80 оперативно-слідчих дій», - написав Глуховеря.

Нагадаємо, за минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень.