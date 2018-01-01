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    У Кривому Розі викрадачі вбили заручника, не дочекавшись 100 тис. викупу

    Хлопця викрали місяць тому, але через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі вбили юнака
    У Кривому Розі поліція затримала трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 20-річного чоловіка. Про це повідомив у Facebook начальник Нацполіції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. За його словами, хлопця викрали місяць тому і вимагали від його матері викуп у 100 тисяч гривень. Через три тижні, не дочекавшись грошей,
    • Сьогодні, 01:17
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    <p>Ймовірно, будинок, де відбулося затримання</p>

    Ймовірно, будинок, де відбулося затримання

    Хлопця викрали місяць тому, але через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі вбили юнака

    У Кривому Розі поліція затримала трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 20-річного чоловіка.

    Про це повідомив у Facebook начальник Нацполіції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря.

    За його словами, хлопця викрали місяць тому і вимагали від його матері викуп у 100 тисяч гривень. Через три тижні, не дочекавшись грошей, викрадачі його вбили.

    У злочині підозрюється чоловік, який раніше відбував термін за шахрайство. Ще двоє осіб підозрюються у співучасті. За даними поліції, організатор заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі, щоб забезпечити алібі в момент викрадення.

    «Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели більше 80 оперативно-слідчих дій», - написав Глуховеря.

    Нагадаємо, за минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень.

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