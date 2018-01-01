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    Аброськін: у 2017 році на лаві підсудних опинилися 307 членів злочинних угруповань

    У 2017 році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю
    За минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень. Про це йшлося на відеоселекторній нараді під головуванням першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава
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    Перший заступник глави Нацполіції В&rsquo;ячеслав Аброськін
    Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін

    У 2017 році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю

    За минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень.

    Про це йшлося на відеоселекторній нараді під головуванням першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, повідомляє прес-служба МВС.

    Зокрема, за минулий рік по лінії роботи карного розшуку закінчено досудове розслідування та направлено до суду 80 кримінальних проваджень відносно організованих груп (у 2016 році – 61 кримінальне провадження). Оперативниками затримано 16 злочинних груп з міжрегіональними зв’язками, дев’ять груп, створених на етнічній основі, та дві групи  з транснаціональними зв’язками.

    Крім того, поліцейськими викрито та нейтралізовано 13 озброєних банд у дев’яти областях.

    Зокрема, зловмисники діяли на території  Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської,  Сумської,  Харківської та Чернівецької областей.

    Перший заступник голови Національної поліції зазначив, що в минулому році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю.

    «На лаві підсудних  опинилися 307 учасників ОЗГ, серед яких - 83  організатори. Затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень, у тому числі 860 тяжких та особливо тяжких», - зазначив начальник кримінальної поліції.

    Як повідомляв «Главком», у Національній поліції України з’явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю.

    До слова, українські силовики розпочали операцію проти іноземних «злодіїв в законі».

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