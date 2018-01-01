Аброськін: у 2017 році на лаві підсудних опинилися 307 членів злочинних угруповань

У 2017 році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю

За минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень. Про це йшлося на відеоселекторній нараді під головуванням першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава



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Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін

У 2017 році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю

За минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних угруповань, серед затриманих - 83 організатори. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень.

Про це йшлося на відеоселекторній нараді під головуванням першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, повідомляє прес-служба МВС.

Зокрема, за минулий рік по лінії роботи карного розшуку закінчено досудове розслідування та направлено до суду 80 кримінальних проваджень відносно організованих груп (у 2016 році – 61 кримінальне провадження). Оперативниками затримано 16 злочинних груп з міжрегіональними зв’язками, дев’ять груп, створених на етнічній основі, та дві групи з транснаціональними зв’язками.

Крім того, поліцейськими викрито та нейтралізовано 13 озброєних банд у дев’яти областях.

Зокрема, зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей.

Перший заступник голови Національної поліції зазначив, що в минулому році спостерігалася позитивна динаміка у розкритті злочинів у сфері боротьби з організованою злочинністю.

«На лаві підсудних опинилися 307 учасників ОЗГ, серед яких - 83 організатори. Затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень, у тому числі 860 тяжких та особливо тяжких», - зазначив начальник кримінальної поліції.

Як повідомляв «Главком», у Національній поліції України з’явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю.

До слова, українські силовики розпочали операцію проти іноземних «злодіїв в законі».