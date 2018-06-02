У Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка: оголошено план «Перехоплення»
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Розсилка
Фото: «Перший криворізький»
Правоохоронці на місці інциденту
Поліція шукає Mercedes Benz Sprinter білого кольору
У Кривому Розі у п'ятницю викрали і застрелили чоловіка, в результаті чого правоохоронці оголосили план «Перехоплення».
Про це повідомляє місцеве видання «Перший криворізький».
Зазначається, що в Металургійному районі Кривого Рогу між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловіків схопили хлопця і посадили в Mercedes Benz Sprinter. Потім в автомобілі пролунало два постріли, після яких, за словами очевидців, з авто на ходу викинули людину.
З місця пригоди чоловіка госпіталізували у важкому стані. За інформацією видання, він помер у лікарні.
Правоохоронці шукають Mercedes Benz Sprinter білого кольору.
Раніше повідомлялося, що окупанти викрали в Криму делегата Курултая