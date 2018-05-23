  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Окупанти викрали в Криму делегата Курултая

    • Розсилка
    Асан Егіз - Окупанти викрали в Криму делегата Курултая
    Асан Егіз

    Брат викраденого чоловіка намагається з'ясувати деталі в управлінні ФСБ

    У районі села Джолман (нині Піонерське) Сімферопольського району російські силовики на автомашині «Фольксваген», оснащеному мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомашину, за кермом якого перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз. Після цього вони повезли Егіза в невідомому напрямку. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

    Читайте також

    «Переконавшись, що затриманим є саме Асан Егіз, російські карателі вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку. Незабаром на місце події приїхав рідний брат Асана Абдураман Егіз, та вже не виявив і автомашину Асана», - написав Чубаров.

    В даний час, Абдураман Егіз в пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направляється в управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму.

    Читайте також матеріал: Рефат Чубаров: Не можна сідати за стіл переговорів із Путіним, допоки не будуть зупинені репресії в Криму

     

    Читайте також
    Крим кримські татари Росія окупанти Рефат Чубаров ФСБ путінський режим викрадення окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ