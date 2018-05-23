Окупанти викрали в Криму делегата Курултая

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Асан Егіз

Брат викраденого чоловіка намагається з'ясувати деталі в управлінні ФСБ

У районі села Джолман (нині Піонерське) Сімферопольського району російські силовики на автомашині «Фольксваген», оснащеному мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомашину, за кермом якого перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз. Після цього вони повезли Егіза в невідомому напрямку. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

«Переконавшись, що затриманим є саме Асан Егіз, російські карателі вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку. Незабаром на місце події приїхав рідний брат Асана Абдураман Егіз, та вже не виявив і автомашину Асана», - написав Чубаров.

В даний час, Абдураман Егіз в пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направляється в управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму.

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