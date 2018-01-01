У Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС
- Сьогодні, 07:17
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Посадовець вимагав у колишнього військовослужбовця хабар за призначення йому групи інвалідності
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі посадовця військово-лікарської комісії поліклініки МВС у Кропивницькому.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що один з керівників медичного закладу вимагав у колишнього військовослужбовця, учасника бойових дій, $1000 за призначення йому встановленої третьої групи інвалідності.
Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником першої частини хабара ‒ $500.
Співробітники СБ України затримали посадовця у власному кабінеті після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди у розмірі чотирнадцять з половиною тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.