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    У Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС

    Посадовець вимагав у колишнього військовослужбовця хабар за призначення йому групи інвалідності
    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі посадовця військово-лікарської комісії поліклініки МВС у Кропивницькому. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що один з керівників медичного закладу вимагав у колишнього військовослужбовця, учасника бойових дій,
    • Сьогодні, 07:17
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    Співробітники СБ України затримали посадовця у власному кабінеті
    Фото: СБУ
    Співробітники СБ України затримали посадовця у власному кабінеті

    Посадовець вимагав у колишнього військовослужбовця хабар за призначення йому групи інвалідності

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі посадовця військово-лікарської комісії поліклініки МВС у Кропивницькому.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що один з керівників медичного закладу вимагав у колишнього військовослужбовця, учасника бойових дій, $1000 за призначення йому встановленої третьої групи інвалідності.

    Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником першої частини хабара ‒ $500.

    Співробітники СБ України затримали посадовця у власному кабінеті після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди у розмірі чотирнадцять з половиною тисяч гривень.

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    У Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС
    У Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС
    У Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС

    Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчі дії. 

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