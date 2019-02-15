У Латвії підписали звернення до ООН щодо звільнення полонених моряків



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20 лютого 2019 року цю вимогу передадуть до зібрання Генеральної асамблеї ООН

Українці та друзі України в Латвії підписали Звернення до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якому запропоновано вимагати звільнення українських моряків, захоплених в полон Росією

Про це розказала керівник латвійського Товариства підтримки України.

«Дізнавшись про ініціативу підготовки Звернення до Антоніу Гутерреша з вимогою добиватися звільнення українських моряків, захоплених в полон Росією, ми відразу вирішили її підтримати. Зібралися в середу та підписали звернення. Ми також звертаємося до всіх українців та друзів Україні в усьому світі. Не будьте байдужим. Подібні акції, коли вони масові, посилюють тиск на країну агресора та наближають звільнення наших хлопців«, - сказала Лазда.

Нагадаємо, напередодні українська ініціативна група, до складу якої входять Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, Герой України, народна артистка України Ада Роговцева, Герой України, визволений з полону «ЛНР« Володимир Жемчугов, релігієзнавець, визволений з полону «ДНР« Ігор Козловський та Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, підготувала звернення до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Мета петиції - прийняття Генеральною асамблеєю ООН резолюції, що стосується прав людини в Автономній Республіці Крим, а також негайне звільнення військовополонених українських моряків.

20 лютого 2019 року цю вимогу передадуть до зібрання Генеральної асамблеї ООН.

Джерело: Укрінформ