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    У «Лефортово» прийняли передачі для 32 українських моряків та політв'язня

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    У СІЗО &laquo;Лефортово&raquo; привезли передачі для бранців Кремля&nbsp; - У «Лефортово» прийняли передачі для 32 українських моряків та політв'язня
    У СІЗО «Лефортово» привезли передачі для бранців Кремля 

    Журналіст Роман Цимбалюк назвав прийняття передач «великою удачею»

    У московському СІЗО «Лефортово» взяли передачі для 24-х українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Сущенка, Балуха, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, Панова і Сизоновича.

    При цьому місцезнаходження Олега Сенцова, як і раніше, невідомо.

    Про це написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

    «Щойно з Вікторією Івлевою провели операцію щодо встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО «Лефортово». Принесли передачі. І їх прийняли, що вже само по собі є великою удачею. Взяли для 24-х моряків і 8 наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Усього 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов» - пише Цимбалюк.

    Він окремо висловив слова подяки всім російським активістам, волонтерам, які допомагають українським політв'язням і військовополоненим, особливо Вікторії Івлевій.

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