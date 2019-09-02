У «Лефортово» прийняли передачі для 32 українських моряків та політв'язня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У СІЗО «Лефортово» привезли передачі для бранців Кремля

Журналіст Роман Цимбалюк назвав прийняття передач «великою удачею»

У московському СІЗО «Лефортово» взяли передачі для 24-х українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Сущенка, Балуха, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, Панова і Сизоновича.

При цьому місцезнаходження Олега Сенцова, як і раніше, невідомо.

Про це написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

«Щойно з Вікторією Івлевою провели операцію щодо встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО «Лефортово». Принесли передачі. І їх прийняли, що вже само по собі є великою удачею. Взяли для 24-х моряків і 8 наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Усього 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов» - пише Цимбалюк.

Він окремо висловив слова подяки всім російським активістам, волонтерам, які допомагають українським політв'язням і військовополоненим, особливо Вікторії Івлевій.