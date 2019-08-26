Штаб Об'єднаних сил: за добу на Донбасі загинув один боєць, троє - поранені



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Позиції Об'єднаних сил вчора були обстріляні з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

У неділю окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню

У неділю, 25 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п’ять разів в районі Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки – автоматичного гранатомета;

у районі Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;

в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Південного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За інформацією пресцентру, впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє бійців отримали поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що загиблий 25 серпня боєць - 20-річний морпіх з Тернопільщини Віталій Собко.

Також журналіст Юрій Бутусов у неділю пізно ввечері повідомляв про смерть в бою під Горлівкою командира взводу 24-го батальйону «Айдар» Олександра з позивним Тихий.