У Лисичанську через борги без води залишилися 13 тисяч сімей



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Відучора без водопостачання залишилися близько 13 тис абонентів

У Лисичанську (Луганська обл.) в середу через заборгованість відключили електропостачання насосної станції Лисичанськводоканал, без водопостачання залишилися близько 13 тис абонентів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«31 липня в результаті заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію Лисичанськводоканал в м.Лисичанськ. Без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вода до споживачів надходить самопливом.

«1 серпня заплановані засідання комісії ТЕБ та НС», - зазначили у відомстві.

Також нагадаємо, що на Луганщині через обстріл бойовиків пошкоджено водопровід.

Напередодні повідомлялося, що на Донеччині без води залишилися 11 тисяч осіб. Так, 30 липня в селі Свято-Покровське внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів.