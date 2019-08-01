  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Лисичанську через борги без води залишилися 13 тисяч сімей

    • Розсилка
    У Лисичанську через борги без води залишилися 13 тисяч сімей

    Відучора без водопостачання залишилися близько 13 тис абонентів

    У Лисичанську (Луганська обл.) в середу через заборгованість відключили електропостачання насосної станції Лисичанськводоканал, без водопостачання залишилися близько 13 тис абонентів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «31 липня в результаті заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію Лисичанськводоканал в м.Лисичанськ. Без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що вода до споживачів надходить самопливом.

    «1 серпня заплановані засідання комісії ТЕБ та НС», - зазначили у відомстві.

    Також нагадаємо, що на Луганщині через обстріл бойовиків пошкоджено водопровід.

    Напередодні повідомлялося, що на Донеччині без води залишилися 11 тисяч осіб. Так, 30 липня в селі Свято-Покровське внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів.

    Читайте також
    борг Луганщина вода електроенергія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ