На Луганщині через обстріл бойовиків пошкоджено водопровід



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Поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області

Більше трьох тисяч абонентів залишились без водопостачання

На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід, внаслідок чого без водопостачання залишились більше трьох тисяч абонентів.

Про це 31 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

«Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно, внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Виїздом на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції.

«По завершенню огляду ремонтні бригади приступлять до робіт з відновлення водопостачання», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 31 липня у КПВВ «Гнутове» на Донеччині припинено пропуск людей через вибухонебезпечну ситуацію, яка виникла через займання трави та детонацію нерозірваних боєприпасів.