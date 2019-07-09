У Лисичанську евакуювали трьохповерхівку, яка може обвалитися: подробиці



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В одному крилі житлового будинку дало осадку міжповерхове перекриття Фото: пресслужба ДСНС України у Луганській області

Для мешканців, які покинули свої квартири, організовано чергування медичного персоналу та психологів, розгорнуто польову кухню

У Лисичанську для мешканців аварійного житлового будинку на вул. Гора Попова, 15, розгорнули намети на вулиці для тимчасового притулку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Луганській області.

«9 липня о 04:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що можливе руйнування житлового будинку. Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що в одному крилі будівлі дало осадку міжповерхове перекриття», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників мешканці будинку були евакуйовані, постраждалих та загиблих не виявлено.

Станом на ранок 9 липня силами ГУ ДСНС України у Луганській області відбувалося розгортання містечка життєзабезпечення для тимчасового притулку мешканців будинку. Організовано чергування медичного персоналу та психологів, розгорнуто польову кухню для харчування у разі необхідності.

Раніше повідомлялося, що в місті Лисичанськ на Луганщині в ніч на вівторок, 9 липня, в житловому будинку були зафіксовані тріщини стін, обвалилася штукатурка. В будинку знаходяться 39 квартир.

«З 2012 року будинок визнаний аварійним», - заявили в ДСНС.