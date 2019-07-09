  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Лисичанську вночі через тріщини евакуювали жителів аварійного будинку

    • Розсилка
    У Лисичанську вночі через тріщини евакуювали жителів аварійного будинку

    Місцеві чиновники вирішують питання щодо відселення людей з будинку, який був побудований ще у 1944 році

    У місті Лисичанськ на Луганщині в ніч на вівторок, 9 липня, в житловому будинку були зафіксовані тріщини стін, спостерігається обвал штукатурки.

    В результаті була проведена евакуація мешканців будинку (61 особа, з них 22 дитини), повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Випадок стався по вул. Попова, 15,  в трьохповерховому однопід’їздному житловому будинку 1944 року забудови. Зазначається, що в будинку знаходяться  39 квартир.

    «З 2012 року будинок визнаний аварійним», - заявили в ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає. Органами місцевої влади вирішується питання щодо відселення людей.

    Нагадаємо, раніше Львові, на вулиці Личаківській, обвалилась стіна будинку з 1-го по 3-й поверх. 

    Читайте також
    Луганщина ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ