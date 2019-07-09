У Лисичанську вночі через тріщини евакуювали жителів аварійного будинку



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Місцеві чиновники вирішують питання щодо відселення людей з будинку, який був побудований ще у 1944 році

У місті Лисичанськ на Луганщині в ніч на вівторок, 9 липня, в житловому будинку були зафіксовані тріщини стін, спостерігається обвал штукатурки.

В результаті була проведена евакуація мешканців будинку (61 особа, з них 22 дитини), повідомляє пресслужба ДСНС України.

Випадок стався по вул. Попова, 15, в трьохповерховому однопід’їздному житловому будинку 1944 року забудови. Зазначається, що в будинку знаходяться 39 квартир.

«З 2012 року будинок визнаний аварійним», - заявили в ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Органами місцевої влади вирішується питання щодо відселення людей.

Нагадаємо, раніше Львові, на вулиці Личаківській, обвалилась стіна будинку з 1-го по 3-й поверх.