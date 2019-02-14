У Львові рухнула стіна триповерхового будинку
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14 лютого у Львові на вулиці Личаківський в триповерховому будинку обвалилась стіна
Фото: ДСНС у Львівській області
Існує загроза обвалу всієї будівлі
У Львові, на вулиці Личаківській, обвалилась стіна будинку.
Про це повідомляє в прес-служба ДСНС у Львівській області.
«У Львові, на вул. Личаківська, 7 обвалилась стіна будинку з 1-го по 3-й поверх. Це сталося в нежитловій частині триповерхового будинку», - інформують рятувальники.
Травмованих немає. З метою безпеки з приміщень виведено мешканців сусідніх 6-ти квартир.
На місці події працюють рятувальники та представники газової служби.
Напередодні на вулиці у Львові вибухнула каналізація.
Також надзвичайна подія сталась на Тернопільщині - там обвалився міст через Серет.