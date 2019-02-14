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    У Львові рухнула стіна триповерхового будинку

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    14 лютого у Львові н<span>а вулиці Личаківський в триповерховому будинку обвалилась стіна</span> - У Львові рухнула стіна триповерхового будинку
    14 лютого у Львові на вулиці Личаківський в триповерховому будинку обвалилась стіна
    Фото: ДСНС у Львівській області

    Існує загроза обвалу всієї будівлі

    У Львові, на вулиці Личаківській, обвалилась стіна будинку.

    Про це повідомляє в прес-служба ДСНС у Львівській області.

    «У Львові, на вул. Личаківська, 7 обвалилась стіна будинку з 1-го по 3-й поверх. Це сталося в нежитловій частині триповерхового будинку», - інформують рятувальники. 

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    У Львові рухнула стіна триповерхового будинку
    У Львові рухнула стіна триповерхового будинку
    У Львові рухнула стіна триповерхового будинку

    Травмованих немає. З метою безпеки з приміщень виведено мешканців сусідніх 6-ти квартир. 

    На місці події працюють рятувальники та представники газової служби.

    Напередодні на вулиці у Львові вибухнула каналізація

    Також надзвичайна подія сталась на Тернопільщині - там обвалився міст через Серет.

     

     

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