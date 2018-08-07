У літака, який вирушив з Рима до Японії, відмовив двигун



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Пілот літака після виникнення неполадки успішно посадив лайнер

Пасажирський літак авіакомпанії Alitalia здійснив екстрену посадку в аеропорту Тітос, розташованому на півночі Японії. Про це повідомляє Kyodo.



За даними агентства, літак виконував рейс з Рима в Наріту. За попередніми даними, причиною екстреної посадки лайнера стала несправність двигуна.



Пілот літака після виникнення неполадки успішно посадив лайнер. Займання в двигуні не було. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також сьогодні повідомлялося, що літак Кишинів–Франкфурт повернувся в аеропорт через тріщину на склі