У Луцьку чоловік підпалив себе під час святкового концерту

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У центрі Луцька чоловік себе підпалив

Потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги

У центрі Луцька під час святкового концерту до Дня матері чоловік підпалив себе в натовпі.

Про це повідомляє видання «Волинь 24».

Відзначається, що інцидент стався ввечері в неділю, 13 травня, – на Театральній площі близько 21:00 чоловік почав бешкетувати, в зв’язку з чим до нього попрямували співробітники правоохоронних органів.

Побачивши, що до нього наближаються поліцейські, чоловік вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив запальничкою.

Очевидці події гасили вогонь власним одягом, після чого потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги.