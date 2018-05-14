У Луцьку чоловік підпалив себе під час святкового концерту
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У центрі Луцька чоловік себе підпалив
Потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги
У центрі Луцька під час святкового концерту до Дня матері чоловік підпалив себе в натовпі.
Про це повідомляє видання «Волинь 24».
Відзначається, що інцидент стався ввечері в неділю, 13 травня, – на Театральній площі близько 21:00 чоловік почав бешкетувати, в зв’язку з чим до нього попрямували співробітники правоохоронних органів.
Побачивши, що до нього наближаються поліцейські, чоловік вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив запальничкою.
Очевидці події гасили вогонь власним одягом, після чого потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги.