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    У Луцьку чоловік підпалив себе під час святкового концерту

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    У центрі Луцька чоловік себе підпалив
    У центрі Луцька чоловік себе підпалив

    Потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги

    У центрі Луцька під час святкового концерту до Дня матері чоловік підпалив себе в натовпі.

    Про це повідомляє видання «Волинь 24». 

    Відзначається, що інцидент стався ввечері в неділю, 13 травня, – на Театральній площі близько 21:00 чоловік почав бешкетувати, в зв’язку з чим до нього попрямували співробітники правоохоронних органів. 

    Побачивши, що до нього наближаються поліцейські, чоловік вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив запальничкою. 

    Очевидці події гасили вогонь власним одягом, після чого потерпілого чоловіка забрала карета «швидкої» допомоги. 

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