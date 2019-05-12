У Львівській області чоловіка вбило блискавкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 травня близько 15:00 год. у місті Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження

На дачній ділянці блискавкою був смертельно мешканець міста Сокаль

На Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув. Про це повідомили у прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«11 травня близько 15:00 год. у місті Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - повідомили у прес-службі.

Як повідомлялось, у дощових хмарах вчені виявили цілком нову форму виникнення блискавки. При цьому всередині хмари розряд рухається у протилежному напрямку й заряджений негативно, а не позитивно, засвідчили дослідження. Чому і як часто у негоду виникають такі негативні короткі замикання, залишається нез’ясованим. Розвідки все ж доводять: процеси виникнення блискавки не можна вважати цілком вивченими.