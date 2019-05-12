У Львівській області чоловіка вбило блискавкою
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Розсилка
На дачній ділянці блискавкою був смертельно мешканець міста Сокаль
На Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув. Про це повідомили у прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
«11 травня близько 15:00 год. у місті Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - повідомили у прес-службі.
Як повідомлялось, у дощових хмарах вчені виявили цілком нову форму виникнення блискавки. При цьому всередині хмари розряд рухається у протилежному напрямку й заряджений негативно, а не позитивно, засвідчили дослідження. Чому і як часто у негоду виникають такі негативні короткі замикання, залишається нез’ясованим. Розвідки все ж доводять: процеси виникнення блискавки не можна вважати цілком вивченими.