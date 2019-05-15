У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена



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Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля у Львові

Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі

Сьогодні, 15 травня, на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під автомобілем.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Про події повідомив у поліцію власник автомобіля.

«Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років, або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

Видання Zaxid.net повідомляє, що невідомі підірвали автомобіль львівського забудовника Олега Манзія.

Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі. Після того, як він почув звук схожий на вибух, вийшов з авто. В результаті ніхто не постраждав.