  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена

    • Розсилка
    Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля у Львові - У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена
    Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля у Львові

    Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі

    Сьогодні, 15 травня, на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під автомобілем.

    Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

    Про події повідомив у поліцію власник автомобіля.

    «Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи», - йдеться у повідомленні.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавленням волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років, або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті. 

    Правоохоронці встановлюють  обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена
    У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена
    У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена
    Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

    Видання Zaxid.net повідомляє, що невідомі підірвали автомобіль львівського забудовника Олега Манзія.

    Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі. Після того, як він почув звук схожий на вибух, вийшов з авто. В результаті ніхто не постраждав.

    Читайте також
    вибух Львів автомобіль розслідування чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ