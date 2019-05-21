У Львові раптово помер один із лідерів «Революції на граніті» Маркіян Іващишин



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Маркіян Іващишин помер у віці 52 роки

Свої співчуття у зв’язку зі смертю Іващишина висловив міський голова Львова Андрій Садовий

У Львові у віці 52 роки помер відомий громадський діяч, засновник мистецького об’єднання «Дзиґа», а також один із лідерів «Революції на граніті» у 1990 році Маркіян Іващишин.

Про це на засіданні сесії Львівської обласної ради повідомив її голова Олександр Ганущин.

Стало відомо, що Іващишин йшов вулицею Кубійовича у Львові, як раптом йому стало зле, і він впав на тротуар. Причиною смерті став тромб, який обірвався.

Свої співчуття у зв’язку зі смертю Іващишина вже висловили міський голова Львова Андрій Садовий, а також лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук.

«Маркіян був одним з тих, завдяки яким Львів є Львовом. Біль. Співчуття друзям і близьким», - написав Садовий.

«Помер Маркіян Іващишин... Легендарна людина для культурного Львова, без нього не було б знаменитої Дзиґи. Він дуже підтримував нас, вперше заплатив гонорар за виступ групи ОЕ. Але найголовніше - він любив Україну - сучасну, європейську, унікальну - любив і творив її сам... Вічна пам’ять!» - написав Вакарчук.

Помер Маркіян Іващишин... Легендарна людина для культурного Львова,без нього не було б знаменитої Дзиґи..Він дуже підтримував нас, вперше заплатив гонорар за виступ групи ОЕ.Але найголовніше-він любив Україну- сучасну,європейську,унікальну- любив і творив її сам...Вічна пам`ять! — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 мая 2019 г.

Раніше повідомлялося, що після тривалої хвороби на 67-му році життя помер радник президента України, колишній міністр культури України Юрій Богуцький.