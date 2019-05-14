Помер колишній міністр культури України Юрій Богуцький



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Юрію Петровичу Богуцькому було 66 років Фото: facebook.com/nationalpalaceukraine

Юрій Богуцький тричі очолював Мінкульт, останнім часом був радником президента Петра Порошенка. Він помер після тривалої хвороби

Після тривалої хвороби на 67-му році життя помер радник президента України, колишній міністр культури України Юрій Богуцький. Про це йдеться у повідомленні Національного палацу мистецтв Україна у Facebook.

На початку весни йому зробили операцію, останнім часом він був у комі.

Богуцького тричі призначали міністром культури: він обіймав цю посаду в 1999-му, із 2001-го до 2005-го та у 2006–2007-му роках.

За президентства Віктора Ющенка був заступником глави Секретаріату президента (2008–2010).

Працював радником президентів Віктора Януковича та Петра Порошенка з питань культури.

Юрій Петрович Богуцький - український політик, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат філософських наук, директор Інституту культурології АМУ та радник президента України.

Свій досвід та знання Богуцький використовував для реформування та розвитку культурно-мистецької сфери України, активізації науково-дослідницької діяльності в галузі культури і мистецтва.