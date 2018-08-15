У Львові затримали на хабарі підполковника поліції



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Фото: СБУ

Хабарник вимагав 600 доларів неправомірної вигоди

У Львові правоохоронці викрили на хабарі одного з керівників управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Про це 15 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що підполковник поліції вимагав 600 доларів за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого мешканця.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, оперативники затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час одержання хабара.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 серпня правоохоронці затримали на хабарі голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка. У поліції заявили, що за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору голова РДА вимагав 25 тисяч гривень хабара.

Пізніше поліція оприлюднила фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у справі Русанюка.