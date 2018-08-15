Затримання на хабарі Русанюка: поліція оприлюднила розсекречені записи



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В поліції заявили, що керівництво Закарпатської ОДА намагається завадити об’єктивному розслідуванню у даній справі

Поліція оприлюднила фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у справі затримання на хабарі голови Виноградівської РДА Михайла Русанюка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала представник Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська.

«У зв'язку з тим, що останнім часом у ЗМІ з'явилося багато недостовірної інформації щодо затримання голови РДА, яку розповсюджує керівництво Закарпатської ОДА, було прийнято рішення про оприлюднення фрагментів розсекречених матеріалів», - повідомила Калиновська.

Такими діями, як зазначила вона, керівництво Закарпатської ОДА намагається завадити об’єктивному розслідуванню у даній справі.

«Звертаємо увагу на те, що відповідальним за запобігання корупції в структурі ОДА є її очільник, але замість того, щоб протидіяти корупційним «схемам», які існують у структурних підрозділах та сприяти правоохоронцям у їх викритті та притягненні винних до відповідальності, посадові особи навпаки намагаються їх приховати, виправдовуючи протиправні дії своїх підлеглих», - заявила Калиновська.

Нагадаємо, 2 серпня правоохоронці затримали на хабарі голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка. У поліції заявили, що за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору голова РДА вимагав 25 тисяч гривень хабаря.