На Закарпатті голова РДА погорів на хабарництві



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Русанюка було затримано під час одержання третього «траншу» хабара

На Закарпатті поліція затримала голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка на хабарі.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Правоохоронці встановили, що посадовець організував «схему» хабарництва. За укладання договорів на виконання робіт, послуг за бюджетні кошти без відповідного погодження вимагав та отримував від представників бізнесу неправомірну вигоду», - заявили в поліції.

Зазначається, що за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору голова РДА вимагав 25 тисяч гривень хабара. Кошти чиновник отримував у декілька етапів.

2 серпня Русанюка було затримано під час одержання третього «траншу». З автомобіля голови РДА правоохоронці вилучили кошти, одержані ним у якості хабара - 8 тисяч гривень.

«Крім того, під час проведення слідчо-оперативних заходів були встановлені інші факти отримання ним неправомірної вигоди за перерахування бюджетних коштів за виконані по договору роботи», - говориться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють осіб з числа посадовців РДА, які також можуть бути задіяні у корупційних схемах.

Голова райдержадміністрації затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили на хабарі проректора державного університету.