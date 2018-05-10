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    У Малайзії опозиція уперше перемогла на виборах до парламенту

    У Малайзії опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті
    У Малайзії опозиційна коаліція «Альянс надії» на чолі з колишнім прем’єром Махатхіром Мохамадом уперше в історії перемогла на виборах до парламенту. Про це повідомляє ВВС. За даними виборчої комісії, опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті зі 112 необхідних для формування нового уряду. Таким чином
    • Сьогодні, 01:00
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    &nbsp;92-річний політик Махатхір Мохамад переміг правлячу коаліцію &laquo;Національний фронт&raquo;
    Фото: AFP
     92-річний політик Махатхір Мохамад переміг правлячу коаліцію «Національний фронт»

    У Малайзії опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті

    У Малайзії опозиційна коаліція «Альянс надії» на чолі з колишнім прем’єром Махатхіром Мохамадом уперше в історії перемогла на виборах до парламенту.

    Про це повідомляє ВВС.

    За даними виборчої комісії, опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті зі 112 необхідних для формування нового уряду.

    Таким чином 92-річний політик Махатхір Мохамад переміг правлячу коаліцію «Національний фронт», яка вже понад 60 років була при владі.

    «Ми не прагнемо помститися, ми хочемо відновити верховентство права», — заявив він після перемоги.

    Критики політики Махатхіра заявили, що вибори у країні, ймовірно, були несправедливі.

    коаліція вибори опозиція
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