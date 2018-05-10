У Малайзії опозиція уперше перемогла на виборах до парламенту
- Сьогодні, 01:00
-
Розсилка
Фото: AFP
92-річний політик Махатхір Мохамад переміг правлячу коаліцію «Національний фронт»
У Малайзії опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті
У Малайзії опозиційна коаліція «Альянс надії» на чолі з колишнім прем’єром Махатхіром Мохамадом уперше в історії перемогла на виборах до парламенту.
Про це повідомляє ВВС.
За даними виборчої комісії, опозиційна сила отримала 115 місць у парламенті зі 112 необхідних для формування нового уряду.
Таким чином 92-річний політик Махатхір Мохамад переміг правлячу коаліцію «Національний фронт», яка вже понад 60 років була при владі.
«Ми не прагнемо помститися, ми хочемо відновити верховентство права», — заявив він після перемоги.
Критики політики Махатхіра заявили, що вибори у країні, ймовірно, були несправедливі.