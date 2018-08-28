У Маріуполі медики рекомендують обмежити купання на одному з пляжів

У Маріуполі рекомендують обмежити купання на одному з пляжів

Забруднення води виявлено в контрольній точці на пляжі Приморського району біля готелю «Турист»

У Маріуполі для профілактики гострих кишкових інфекцій рекомендують обмежити купання на пляжі Приморського району. У морській воді там виявлено перевищення допустимих показників за кількістю лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).

Про це повідомили в Маріупольській міськраді з посиланням на міську філію державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», який провів дослідження проб морської води.

«Як і минулого тижня, забруднення виявлено в контрольній точці на пляжі Приморського району біля готелю «Турист» (створ №112). Показник індексу ЛКП в цій точці дещо покращився, але все одно перевищує нормативний показник і становить 13000 на 1 дм куб, при нормі не більше 5000 на 1 дм куб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на інших міських пляжах індекс ЛКП не перевищує нормативний показник.

Епідеміологи радять обмежити купання на ділянках пляжу з нестабільними бактеріологічними показниками та під час купання не ковтати морську воду.

Також підкреслюється, що в усіх взятих пробах морської води збудники інфекційних захворювань та холерний вібріон не виявлені, показники вірусного забруднення морської води не встановлені.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я оновив інтерактивну карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та міста Київ. За даними досліджень, 92 проби річкової води не відповідають нормативам на мікробне забруднення.

Всього, за даними ЦГЗ, у поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 197 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя.