У Маріуполі пенсіонер розклеював плакати з Януковичем



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Плакати з Януковичем супроводжувалися підписом «Ти заплатив за новими тарифами?» Фото: 0629

Після «профілактичної бесіди» в СБУ пенсіонера відпустили

Правоохоронці затримали в Маріуполі Донецької області 70-річного чоловіка, який розклеював плакати із зображенням екс-президента-утікача Віктора Януковича в образі червоногвардійця.

Про це в понеділок повідомляє сайт міста Маріуполь 0629 .

Відзначається, що плакати з Януковичем супроводжувалися підписом «Ти заплатив за новими тарифами?». Їх пенсіонер розклеював у під'їздах житлових будинків.

Після появи фото плакатів у соцмережах співробітники Служби безпеки України затримали «агітатора». Ним виявився місцевий житель, 70-річний Анатолій Рибалка. За даними правоохоронців, він не має зв'язків із сепаратистами. Чоловік заявив, що плакати знайшов удома.

В СБУ повідомили, що після «профілактичної бесіди» пенсіонера відпустили. Рибалка визнав, що його дії могли призвести до «дестабілізації в країні».

Нагадаємо, 18 листопада російські ЗМІ повідомили, що Янукович у нерухомому стані був шпиталізований до московської клініки імені Скліфосовського. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

Один з його адвокатів Олександр Горошинський заявив, що Янукович лікуватиметься у одній з російських клінік щонайменше три тижні.