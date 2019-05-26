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    У Мексиці розбився вертоліт Мі-17: п'ятеро загиблих

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    У Мексиці розбився вертоліт Мі-17: п'ятеро загиблих

    На борту вертольота знаходилися 7 чоловік

    В результаті падіння російського вертольота Мі-17 Міністерства військово-морського флоту Мексики загинули не менше п'яти осіб.

    Про це з посиланням на заяву відомства повідомляє Heraldo de Mexico.

    Видання пише, що про можливі причини інциденту не повідомляється. Уламки вертольота виявила пошукова група з офіцера і 20 військовослужбовців.

    Аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Міністр навколишнього середовища Мексики зазначила, що даний вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж.

    На борту вертольота знаходилися 7 чоловік.

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