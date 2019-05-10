На українсько-румунському кордоні пастух виявив вертоліт із загиблим пілотом, який впав 2-3 тижні тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За версією румунських правоохоронців, вертоліт летів надто низько, аби його не помітили прикордонники - зачепив дерева і впав Фото: Mukachevo.net

Повітряне судно, як пишуть румунські ЗМІ, було без реєстраційних знаків та перетнуло повітряний простір Румунії нелегально

На українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.

Пошкоджений внаслідок падіння вертоліт виявив у четвер ввечері, 9 травня, пастух з села Сепинца, що є центром однойменної комуни в Румунії, пише Mukachevo.net.

Йдеться про місцевість, яка впритул розташована до кордону з Україною – по той бік річки Тиса від села Сепинца розташовані українські села Бедевля та Тересва, Тячівського району Закарпатської області.

Інформацію про трагедію офіційно підтвердили в поліції та прокуратурі округу, яка відкрила провадження та має з’ясувати усі обставини трагедії.

Деякі з них уже оприлюднили румунські медіа. Так, за інформацією низки румунських видань, виявлено вертоліт російського виробництва, який призначений для використання у цивільних цілях, зокрема для зрошування полів. Можлива модель – Ка-26.

Водночас, пишуть видання, повітряне судно було без реєстраційних знаків та перетнуло повітряний простір Румунії нелегально. Найбільш імовірно – переправляючи контрабандні цигарки.

Поблизу вертольота було виявлено загиблого чоловіка, який імовірно був пілотом судна.

Деякі румунські видання з посиланням на власні джерела інформують, що виявлений загиблий – це 48-річний білорус із Мінська 1971 року народження, який 5 березня вирушив з столиці Білорусі поїздом до Львова, а тоді до Мукачева, де власне зник.

За попередньою інформацією з джерел у правоохоронних органах Румунії, тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тобто найбільш імовірно, що аварія сталася 2-3 тижні тому. За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів надто низько, аби його не помітили прикордонники - зачепив дерева і впав.