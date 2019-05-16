У Нью-Йорку вертоліт впав в річку Гудзон: відео



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Пілот вертольота вижив

У середу, 15 травня, приватний гелікоптер впав у річку Гудзон біля причалу на березі Мангеттена.

Пілот, який єдиний перебував на борту, вижив.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«На борту був лише пілот. Він був врятований поліцією Нью-Йорка та управлінням берегової охорони», - переповідає видання свідчення джерела у правоохоронних органах.

За повідомленням CNN, гелікоптер впав у воду поблизу виїзду з тунелю Лінкольна.

За попередньою інформацією, постраждалий не зазнав серйозних ушкоджень.

Нагадаэмо, на українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.

Пошкоджений внаслідок падіння вертоліт виявив у четвер ввечері, 9 травня, пастух з села Сепинца, що є центром однойменної комуни в Румунії