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    У Нью-Йорку вертоліт впав в річку Гудзон: відео

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    У Нью-Йорку вертоліт впав в річку Гудзон: відео

    Пілот вертольота вижив

    У середу, 15 травня, приватний гелікоптер впав у річку Гудзон біля причалу на березі Мангеттена.
    Пілот, який єдиний перебував на борту, вижив.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    «На борту був лише пілот. Він був врятований поліцією Нью-Йорка та управлінням берегової охорони», - переповідає видання свідчення джерела у правоохоронних органах.

    За повідомленням CNN, гелікоптер впав у воду поблизу виїзду з тунелю Лінкольна.

    За попередньою інформацією, постраждалий не зазнав серйозних ушкоджень.

    Нагадаэмо, на українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.

    Пошкоджений внаслідок падіння вертоліт виявив у четвер ввечері, 9 травня, пастух з села Сепинца, що є центром однойменної комуни в Румунії

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