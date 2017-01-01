У міграційній службі розповіли, коли не буде затримок з видачею закордонних паспортів
- Сьогодні, 17:18
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Розсилка
У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів
Державна міграційна служба України сподівається, що протягом найближчих місяців налагодиться планова видача закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДМС.
«Державна міграційна служба України спільно з Поліграфкомбінатом «Україна» намагаються йти назустріч всім без виключення громадянам, які звертаються із заявами про прискорення персоналізації паспортів, однак ці звернення опрацьовуються вручну і їх кількість є на межі фізичних можливостей працівників», - зазначають у ДМС.
Повідомляється, що у січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів.
На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта.
|Період
|Оформлено заяв громадян
|
Виготовлено ПК «Україна»
|січень 2017 року
|163 567
|155 230
|лютий 2017 року
|206 156
|188 400
|березень 2017 року
|231 021
|209 094
|квітень 2017 року
|222 860
|228 879
|травень 2017 року
|331 215
|236 113
|червень 2017 року
|437 605
|293 203
|липень 2017 року
|470 624
|303 593
|серпень 2017 року
|408 895
|314 267
|вересень 2017 року
|375 782
|313 789
|жовтень 2017 року
|370 730
|329 037
|листопад 2017 року
|403 702
|315 063