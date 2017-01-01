  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У міграційній службі розповіли, коли не буде затримок з видачею закордонних паспортів

    У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів
    Державна міграційна служба України сподівається, що протягом найближчих місяців налагодиться планова видача закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДМС. «Державна міграційна служба України спільно з Поліграфкомбінатом
    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    Закордонний паспорт громадянина України
    Закордонний паспорт громадянина України

    У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів

    Державна міграційна служба України сподівається, що протягом найближчих місяців налагодиться планова видача закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДМС.

    «Державна міграційна служба України спільно з Поліграфкомбінатом «Україна» намагаються йти назустріч всім без виключення громадянам, які звертаються із заявами про прискорення персоналізації паспортів, однак ці звернення опрацьовуються вручну і їх кількість є на межі фізичних можливостей працівників», - зазначають у ДМС.

    Повідомляється, що у січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів.

    На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта.

    ПеріодОформлено заяв громадян

    Виготовлено ПК «Україна»
    січень 2017 року 163 567 155 230
    лютий 2017 року 206 156 188 400
    березень 2017 року 231 021 209 094
    квітень 2017 року 222 860 228 879
    травень 2017 року 331 215 236 113
    червень 2017 року 437 605 293 203
    липень 2017 року 470 624 303 593
    серпень 2017 року 408 895 314 267
    вересень 2017 року 375 782 313 789
    жовтень 2017 року 370 730 329 037
    листопад 2017 року 403 702 315 063
    паспорт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ