У міграційній службі розповіли, коли не буде затримок з видачею закордонних паспортів

У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів

Державна міграційна служба України сподівається, що протягом найближчих місяців налагодиться планова видача закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДМС. «Державна міграційна служба України спільно з Поліграфкомбінатом



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Закордонний паспорт громадянина України

У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів

Державна міграційна служба України сподівається, що протягом найближчих місяців налагодиться планова видача закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДМС.

«Державна міграційна служба України спільно з Поліграфкомбінатом «Україна» намагаються йти назустріч всім без виключення громадянам, які звертаються із заявами про прискорення персоналізації паспортів, однак ці звернення опрацьовуються вручну і їх кількість є на межі фізичних можливостей працівників», - зазначають у ДМС.

Повідомляється, що у січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів.

На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта.