У Миколаєві викрили цигаркових контрабандистів



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Сума конфіскованого товару може становити декілька мільйонів гривень Фото: ДПСУ

До незаконного бізнесу були залучені десятки людей по різних областях, з головним центром у Миколаєві

У Миколаєві прикордонники спільно з фіскальною службою викрили потужний центр незаконного розповсюдження контрабандних цигарок.

Про це 8 травня повідомляє Держприкордонслужба.

«До такого бізнесу були залучені десятки людей по різних областях, з головним центром у Миколаєві. Попередньо, продажі здійснювались на сотні тисяч доларів, причому в документах фігурували і російські рублі», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках відкритого кримінального провадження на підставі ухвали суду співробітники прикордонної та фіскальної служби провели обшуки у Миколаївській та Хмельницькій областях в місцях оброблення замовлень та накопичення цигарок.

«Безпосередньо у Миколаєві діяв так званий сall-center, де збирались дані про замовлення, а також велась документація та бухгалтерія. У Хмельницькому діяв склад по накопиченню та подальшому переправленню до замовників підакцизних товарів», - заявили в ДПСУ.

Повідомляється, що загалом правоохоронці виявили в головному офісі майже сотню SIM-карт, пачки цигарок різних марок, попередньо для презентації, документи та інші докази протиправної діяльності, а на складі близько 900 ящиків цигарок.

Сума конфіскованого товару встановлюється та може становити декілька мільйонів гривень.

Проводяться слідчі дії. Громадяни, які організували даний бізнес, підозрюються в порушенні ч.1 статті 204 ККУ.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали вантажний автомобіль, що перевозив значну кількість контрабандних цигарок.