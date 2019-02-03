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    На кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок

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    На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби виявили велику кількість цигарок - На кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок
    На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби виявили велику кількість цигарок

    Загальна сума вилученого майна склала майже 1,5 млн грн

    На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали вантажний автомобіль «Вольво» польської реєстрації, що перевозив велику кількість контрабандних цигарок.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    Повідомляється, що інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів було завчасно отримано від підрозділів Північного регіонального управління Держприкордон служби.

    У результаті перевірки в конструктивних особливостях причепу, в порожнинах рами «Жолоб», виявлено сигарети різних марок з акцизними марками Білорусі, приховані пачками та блоками, загальною кількістю 26 тисяч 360 пачок.

    Цигарки разом з автомобілем та причепом вилучено представниками митниці. Загальна сума вилученого майна склала майже 1,5 млн грн.

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