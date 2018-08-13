Місія МВФ їде в Україну



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Йоста Люнгман розповів про майбутній візит в Україну

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде у вересні

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Про це йдеться в прес-релізі постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана.

«За зверненням української влади, місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики», — йдеться у заяві.

За словами Люнгмана, серед питань, що підлягають обговоренню буде також фінансова допомога від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

Чотирирічна програма МВФ для України загальним обсягом приблизно 17,4 мільярда доларів була відкрита у березні 2015 року. З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з Фондом через так зване "газове питання". МВФ наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яка, за різними оцінками, може становити від 30% до 60%. В українському уряді таке різке підвищення вважають невиправданим.



У червні 2018 року директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард заявила, що виконання передумови, що стосується ціни на газ, є критично важливим для завершення поточного перегляду підтримуваної МВФ програми.



