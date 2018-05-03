У Міноборони РФ міняють порядок телефонних розмов

Зміни, за даними джерел, мають на меті попередити витоки секретної інформації

У міністерстві оборони і Збройних силах РФ вирішили внести зміни щодо правил використання телефонних мереж загального користування. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ». Лист щодо відповідних змін було розіслано 20 квітня. Зміни мають на меті покращити ефективність використання коштів і лімітів, які виділяються на



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Зміни, за даними джерел, мають на меті попередити витоки секретної інформації

У міністерстві оборони і Збройних силах РФ вирішили внести зміни щодо правил використання телефонних мереж загального користування.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Лист щодо відповідних змін було розіслано 20 квітня. Зміни мають на меті покращити ефективність використання коштів і лімітів, які виділяються на переговори всередині військових округів, між містами і міжнародні телефонні розмови. Окрім того, мова йде про контроль над телефонними переговорами, які здійснюються.

Відповідно до наказу, до 31 травня мають чітко визначити кількість телефонних номерів, по яким здійснюються переговори, а також визначити кількість абонентів, які мають на це право. Наказ передбачає скорочення використання міських автоматичних телефонних станцій в місцях, де встановлений закритий відомчий телефонний зв'язок. Наказ вводить обмеження на час телефонних розмов залежно від звання і посади.

Паралельно із цим буде запроваджено систему контролю над телефонними розмовами на всіх рівнях. Після цього телефонні розмови будуть аналізуватися на щомісячній основі. Формально такий аналіз має на меті попередити нецільове використання коштів, які виділяються на розмови.

Відповідний наказ отримав гриф «для службового користування». При цьому джерела видання повідомляють, що справжньою його ціллю є не оптимізація використання коштів на розмови, а попередження витоків секретної інформації і посилення загального контролю над діями особового складу Збройних сил РФ.

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Росії зробили доступною для всіх інформацію про зарплати, посади, місце служби російських військових.